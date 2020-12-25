Yatıya Misafirim Var kazananı kim oldu? Yatıya Misafirim Var 25 Aralık haftanın birincisi kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasında bugün final günü. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele veriyor. Haftanın son gününde Trabzon’dan Kübra Adanur yarışıyor. Tüm yarışma takipçileri Yatıya Misafirim Var kazananı kim? Yatıya Misafirim Var 25 Aralık birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar...

YATIYA MİSAFİRİM VAR'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Haftanın son yarışmacısı Kübra Hanım, diğer 4 yarışmacıyı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacak, Trabzon'un lezzetli yemeklerini tadan yarışmacılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler. Haftanın finalinde Kübra hanım kaç puan alacak ve haftanın kazanan yarışmacısı kim olacak gün sonunda belli olacak.

YATIYA MİSAFİRİM VAR KAZANANI KİM OLDU?

Yatıya Misafirim Var 25 Aralık haftanın birincisi henüz belli olmadı. Yarışmanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NE?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.