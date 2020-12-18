Kanal D'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele veriyor. Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi kim oldu? Yatıya Misafirim Var kazananı kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor.

YATIYA MİSAFİRİM VAR KAZANANI KİM?

Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi henüz belli olmadı. 18 Aralık haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir

YATIYA MİSAFİRİM VAR'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Programda bu haftanın beşinci yarışmacısı Kayseri’den Berat Erdem olacak.

Hem finale, hem misafirlere ev sahipliği yapan Kayseri’den Berat Erdem, beden eğitimi bölümünde okuyor. Antrenörlük de yapan Berat Bey’in şampiyonlukları da var. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışan yarışmacımız, misafirlerine kardeşi ile birlikte kickboks yaptırmayı da ihmal etmedi.

Yarışmacılar, haftanın son programında Talas’ta Kayseri lezzetleri ile kahvaltı yapacaklar ve Kazancılar Çarşısı ile Hunat Külliye’sini gezecekler.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.