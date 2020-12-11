Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi kim oldu? Yatıya Misafirim Var 11 Aralık kazananı kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Yatıya Misafirim Var farklı kültürlere sahip 5 şehirden yarışmacıları bir araya getiriyor. Bugün haftanın finali Edirne'de çekildi ve Metin Baymanbar yarışan isim oldu. Tüm yarışma takipçileri Yatıya Misafirim Var birincisi kim oldu? Yatıya Misafirim Var haftanın kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladılar.

YATIYA MİSAFİRİM VAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi henüz açıklanmadı. 11 Aralık Yatıya Misafirim Var birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

Yarışmada bu hafta Nevşehir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin'den yarışmacılar katılacak.