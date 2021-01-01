Yatıya Misafirim Var'da bugün final heyecanı var. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele veriyor. Haftanın son yarışmacısı Amasya'dan Sevil Hanım oldu. Peki, Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi kim oldu? Yatıya Misafirim Var 1 Ocak kazananı kim? İşte tüm detaylar...

YATIYA MİSAFİRİM VAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Yatıya Misafirim Var 1 Ocak haftanın kazananı henüz belli olmadı. Birinci olan isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NE?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.