Yatıya Misafirim Var birincisi kim oldu? Yatıya Misafirim Var haftanın kazananı kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasında ilk final heyecanı yaşanıyor. Programda haftanın beşinci günü Şanlıurfalı yarışmacı Hasan Ocakoğlu yarışacak. Programın beşinci bölümünde; Şanlıurfalı yarışmacı Hasan Ocakoğlu tüm hafta boyunca misafirlerinin özelliklerini not alarak onlara eksiksiz bir ev sahipliği yapmaya çalışacak. Peki, Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi kim olacak?

YATIYA MİSAFİRİM VAR BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi gün sonunda verilecek olan puanların ardından belli olacak.

Yarışmacıları Balıklı Göl’e götüren Hasan Bey, akşam yemeğinden sonra sürprizlerine sıra gecesi ve ev yapımı çiğ köfte ile devam edecek.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

Yarışmada bu hafta Nevşehir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin'den yarışmacılar katılacak.