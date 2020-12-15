Kanal D'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da bugün haftanın ikinci günü. Yatıya Misafirim Var 15 Aralık 12. bölümde Akşehir’de çekildi. Tüm yarışma takipçileri Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu nasıl? Meltem Hanım gün sonunda kaç puan aldı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler...

YATIYA MİSAFİRİM VAR 15 ARALIK PUAN DURUMU NASIL?

Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu henüz belli olmadı. 12. bölümde Meltem Hanım'ın aldığı puanlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Programda bu haftanın ikinci yarışmacısı Konya’dan Meltem Kol oldu.

Meltem Hanım, diğer 4 yarışmacıyı Akşehir’de köy evinde ağırlayarak, yörenin lezzetli yemeklerini ikram edecek. Yarışmacılar Meltem Hanım’ın bahçesindeki hayvanları besleyerek eğlenceli anlar yaşayacak.

Nasrettin Hoca Türbesi’ni de gezen yarışmacılar, dileklerinin kabul olacağına inanarak, türbenin etrafında 7 tur atacaklar.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.