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  3. Yatırım uzmanlarından Şahan'a kötü haber! Pahalıdan sattılar

Yatırım uzmanlarından Şahan'a kötü haber! Pahalıdan sattılar

Yatırım uzmanlarından Şahan'a kötü haber! Pahalıdan sattılar

Pek çok ünlü isim gibi Şahan Gökbakar da İzmir Urla'dan gayrimenkul aldı. Yatırım uzmanları, içinde taş ev olan bir arsaya 2 milyon 500 bin liradan satın alan ünlü komedyenin çok fazla ödediğini belirttiler

Ünlü basketbolcular Hüseyin Beşok ve Efe Aydan'dan tenör Hakan Aysev'e, Coşkun Sabah'tan Sibel Can'a kadar hayatlarını İstanbul'da sürdüren yıldızların yeni gözdesi İzmir Urla oldu. Urla'ya yerleşen ünlüler kervanına 'Recep İvedik' tiplemesi ile tanınan komedyen Şahan Gökbakar da katıldı. Gökbakar'ın, Urla Güvendik Bölgesi'nde içinde taş ev olan bir arsayı 2 milyon 500 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

FİYATI DAHA DÜŞÜK

Yatırım uzmanları, İzmir-İstanbul otoyolunun bitmesi ile ünlülerin ve iş insanlarının İzmir'e ilgisinin artığını belirtti. Uzmanlar ayrıca, Şahan Gökbahar'ın içinde bir taş ev olan Güvendik Mevkii'nde satın aldığı evin kendisine yüksek fiyatla satıldığını ileri sürdü. Eve, 2 milyon 500 bin lira ödendiğini, ancak Urla'daki rayiç bedeller göz önüne alındığında arsanın fiyatının normalde daha düşük olduğunu söylediler. 

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