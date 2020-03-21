Yasmin Erbil'den iddialara yanıt: O hakaretleri arkadaşlarım değil çalışanlar yaptı

Yasmin Erbil, arkadaşlarını karakola şikayet ettiği iddiasına yanıt verdi. “Seni çekmek zorunda değiliz” sözleri üzerine arkadaşlarını karakola şikayet ettiği yazılan Erbil, Gel Konuşalım programına mesaj atarak, “Ağladığım doğru ama benim öyle hakaret edecek arkadaşlarım yok. Maalesef o hakaretleri bana arkadaşlarım değil orada çalışanlar yaptı” dedi.