Yasmin Erbil'den bahçede karantina pozu! Dikkatleri üzerine çekti

Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası herkes evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil de yetkililerin çağrısına ilk günden bu yana uyan ünlü isimlerden.

Karantina boyunca hemen hemen her gününü sevenleriyle paylaşan Yasmin Erbil evde birtakım aktivitelerle zaman geçiriyor. Dün sıcak havayı değerlendiren Erbil, evinin bahçesinde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

"BU YAZ MEKAN BELLİ GİBİ"

Salgının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü.

Güzel ismin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Erbil’in fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.