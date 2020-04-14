Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ı paylaştı: Çok mu çok şanslıyım!

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ve annesi Nergis Kumbasar'ın fotoğrafını, "Burda babam yıkılıyor... Çok mu çok şanslıyım" notuyla paylaştı.

Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlenmişti. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında kızı Yasmin dünyaya gelmişti. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son vermişti.