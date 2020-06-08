Yasmin Erbil Instagram pozuyla gündemde! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kaç yaşında, annesi kim?

Yasmin Erbil Instagram pozuyla gündemde yerini aldı. Daha önce babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapan Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarına geri döndü. Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzerine ile verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Yasmin Erbil kaç yaşında? sorusunun yanıtını merak edenler için bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Yasmin Erbil, bikinili paylaşımı üzerinden kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini şu satırlarla uyardı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. alıştım.”

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır. Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.