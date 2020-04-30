Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

Corona virüsü süresince sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil… Yasmin Erbil, bu süreçte kendine gelen ilginç mesajları da ifşa ediyor.

Son olarak bir paylaşımına gelen “Yasemin evlen canım sen bu güzellik boşa yaşamasın” mesajını paylaştı. Erbil bu yorumu ifşa ederek “Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim” yorumuyla gelen mesajı diyerek ti’ye aldı.