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  3. Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karantina günlerini herkes gibi evde geçiriyor. Bu süreçte sosyal medyayı daha sık kullanan Erbil, kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Corona virüsü süresince sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil… Yasmin Erbil, bu süreçte kendine gelen ilginç mesajları da ifşa ediyor.

Son olarak bir paylaşımına gelen “Yasemin evlen canım sen bu güzellik boşa yaşamasın” mesajını paylaştı. Erbil bu yorumu ifşa ederek “Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim” yorumuyla gelen mesajı diyerek ti’ye aldı.


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