Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki akşam üzeri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla buluşan Erbil, bir mekanda akşam yemeği yeyip, kız grubuyla koyu bir sohbete daldı. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Yasmin Erbil, “Sunuculuk çok iyi gidiyor, çok alıştım ekran önüne bu sene hem okulu hem işimi bir arada götüreceğim. Oyunculuk teklifi de gelirse sıcak bakıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan, ardından haKaçış Sendromu yaşadığı için uzun bir süre yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Yasmin Erbil, “Babam gayet iyi eski günlerine döndü” açıklamasını yaptı.