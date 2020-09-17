Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz yeni şarkısı nasıl?

MasterChef 2019 yarışmacısı olan Yasin Obuz son olarak Survivor 2020 sezonunda yer almıştı. İzleyicilerin aşina olduğu Yasin Obuz yeni şarkısı ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. Survivor'da son dörde kalmayı başaran yarışmacı, şarkısına Ala ismini verdi. Yasin Obuz'un yeni şarkısı kısa sürede 500 binin üzerinde izlenme oranına ulaştı.

YASİN OBUZ YENİ ŞARKISI NASIL?

Yasin Obuz'un Ala isimli yeni şarkısı haberimizin içerisine eklenmiştir.





YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin, çocukluğundan bu yana sporla uğraşıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

2019 sezonunda MasterChef yarışmasına katılan Yasin, bu şekilde Survivor'a seçilmişti.