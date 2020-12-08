Yasemin Şefkatli o halini ilk kez paylaştı: Sakın bilmediğiniz ürünleri kullanmayın!

Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna; "Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor" yanıtını verdi.

Akne tedavi gördüğü zamana dair bir fotoğrafını da paylaşan Yasemin, "Akne ilacı cildine iyi geldi mi? sorusuna da "Tedavi sırasında çekilen fotoğrafı paylaşıyorum. Ki, bu en iyi dönemiydi. Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun" dedi.

"Fazla para harcıyor olabilir misin?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Şefkatli, "Aksine para tutma konusunda iyiyimdir. Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım" diye yazdı.

Şefkatli son olarak "Hiç estetik yaptırdın mı?" sorusuna "Botoks ve mini dolgular estetikten sayılıyorsa evet, var" cevabını verdi.

'DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL'

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şefkatli, henüz düğün tarihini belirlemediklerini söylemişti.