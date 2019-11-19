Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar'dan ayrıldı mı? Yasemin Sakallıoğlu kimdir?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan komedyen Yasemin Sakallıoğlu bir süredir Burak Yırtar ile nişanlıydı. Müge ve Gülşe'in sunduğu İkinci Sayfanın haberine göre çift ayrıldı. Yasemin Sakallıoğlu kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yasemin Sakallıoğlu bir çok instagram fenomeni ve sosyal medya ünlüsü içerisinde Drama ve Oyuncunluk eğitimi alan nadir fenomenler içerisinde yer alıyor. Taklit yapmaya annesini taklit ederek başlayan Yasemin Sakallıoğlu 2019 Nisan Ayında Burak Yırtar ile nişanlandı.

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Aydın Üniversitesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı komedi videoları ile meşhur olan Yasemin Sakallıoğlu, Karadenizli Yasemin olarak tanınıp sevildi. Bu özelliği ile televizyon ve film yapımcılarının ilgilisini çeken Sakallıoğlu, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı diziye dahil olarak Lütfiye karakterini canlandırdı.

Yasemin Sakallıoğlu yer aldığı televizyon dizisinin ardından Burak Yırtar’la nişanlandı. “Jet Sosyete” adlı dizide de rol alan Yasemin Sakallıoğlu geleceğin parlak komedyenlerinden olacağının sinyallerini verirken İnstagram hesabında 3 Milyon’a yakın takipçisi bulunurken, youtube kanalıda bulunuyor.

Yasemin Sakallıoğlu, bir sinema projesine başlıyor. Yasemin Sakallıoğlu Şahan Gökbakar ile birlikte “Zengo” adlı bir projeye başladı. Zengo adlı filmin 2020’de vizyona girecek.