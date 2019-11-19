Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar'dan flaş karar! Evlilik hazırlığında nişan attılar

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Yırtar'dan ayrıldı. Çiftin ayrılık sebebi ise şaşkınlık yarattı.

YOĞUNLUKTAN AYRILDILAR!

2.Sayfa’da yer alan habere göre, Yasemin Sakallıoğlu sinema filmine çok fazla yoğunlaştı. İlişkisine yeteri kadar zaman ayırmayan Sakallıoğlu’na nişanlısından uyarı geldi. Sakallıoğlu’nun işine olan bağlılığı giderek ikilinin arasındaki ipleri kopardı. Çift çareyi ayrılmakta buldu.

Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar’ın barışması için ailelerin devreye girdiği öğrenildi.