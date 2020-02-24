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  3. Yasemin Özilhan'ın Erciyes kombini 10 bin TL

Yasemin Özilhan'ın Erciyes kombini 10 bin TL

Yasemin Özilhan'ın Erciyes kombini 10 bin TL

Yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini veren, cemiyet hayatının renkli simalarından Yasemin Özilhan kayak tatili için Kayseri’ye gitti.

Genellikle kayak tatillerini yurtdışı yerine eşi İzzet Özilhan’ın memleketi olan Kayseri’de yapan Özilhan, bembeyaz karın tadını çıkardı. Eşi Özilhan ile beraber çıktığı tatilde pozlar veren Özilhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Özilhan’ın mavi tulumunun fiyatının 10 bin TL olduğu öğrenildi.


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