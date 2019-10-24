Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan, cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan, önceki gün bir tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, başından geçen talihsiz bir olayı anlattı. Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre; İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı:

"Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti.

'KÜPEYİ ÇALMIŞ, SONRA DA SATMIŞ'

Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı. Küpeyi çalmış, sonra da satmış. GBT'sine bakıldı, beş ayrı bu şekilde hırsızlık suçu varmış. O küpelerin maddiyattan öte manevi değeri vardı. Evde çalışacak yardımcılar, kesinlikle GBT'sine bakılarak alınmalı."