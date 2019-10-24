Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7476
  • 6,4063
  • 275.605
  • 100944
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...

Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...

Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...

Yasemin Özilhan, evlerine aldıkları yardımcı kadın tarafından soyulduklarını açıkladı. Özilhan, "Küpelerimi çalıp satmış. GBT’sine bakılınca beş ayrı hırsızlık suçu çıktı" dedi.

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan, cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Yasemin Özilhan, önceki gün bir tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, başından geçen talihsiz bir olayı anlattı. Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre; İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı:

"Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti.

'KÜPEYİ ÇALMIŞ, SONRA DA SATMIŞ'

Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı. Küpeyi çalmış, sonra da satmış. GBT'sine bakıldı, beş ayrı bu şekilde hırsızlık suçu varmış. O küpelerin maddiyattan öte manevi değeri vardı. Evde çalışacak yardımcılar, kesinlikle GBT'sine bakılarak alınmalı."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...
Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu
Behzat Ç. dizisinde flaş gelişme! Erdal Beşikçioğlu dizinden ayrılıyor mu?
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
Demet Özdemir, yeni dizisi 'Evim'le ilgili ilk kez konuştu
<p>Milli Savunma Bakanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Mehmetçik kendilerine

Mehmetçik´e Duygulandıran Mektup

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde

Yolda buldu bidona koydu! 2 metre uzunluğunda