Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,822
  • 6,45
  • 286.996
  • 96612.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Oyunculuğu bıraktıktan sonra stiliyle gündeme gelen ve ikon olarak gösterilen Yasemin Özilhan, bir ay tatil yaptıktan sonra İstanbul'a döndü.

Tatilin ardından soluğu arkadaşlarının yanında alan Yasemin Özilhan, Levent'teki bir AVM'de görüntülendi. Şıklığı ve havasıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'

Yasemin Özilhan "Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çanta davasına mahkeme son noktayı koydu
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!
Alişan ve Buse Varol'un paylaştığı arabalı videoya ünlü şarkıcıdan gönderme!
Saray düğünü gibi kına
<p>Olay, Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serenget

Gergedan Saldırdı, Eğitmen Canını Zor Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BD'nin gizli uzay aracı X-37B rekor kırdı

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'nda