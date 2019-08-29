Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok
Oyunculuğu bıraktıktan sonra stiliyle gündeme gelen ve ikon olarak gösterilen Yasemin Özilhan, bir ay tatil yaptıktan sonra İstanbul'a döndü.
Tatilin ardından soluğu arkadaşlarının yanında alan Yasemin Özilhan, Levent'teki bir AVM'de görüntülendi. Şıklığı ve havasıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'
Yasemin Özilhan "Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli."