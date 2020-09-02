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  3. Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk geliyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:21 | Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk geliyor

Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk geliyor

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak cemiyet hayatına karışan Yasemin Özilhan'dan müjdeli haber geldi. Özilhan'ın üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan’dan mutlu bir haber var! Hürriyet'in haberine göre; 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikâh masasına oturan Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile. 2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor...

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