Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk geliyor

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan’dan mutlu bir haber var! Hürriyet'in haberine göre; 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikâh masasına oturan Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile. 2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor...