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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:50 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:50

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ın yaşadığı tribün tartışmasını anlattı

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ın yaşadığı tribün tartışmasını anlattı

Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Özilhan, İspanya'da oynana bir basketbol maçında eşi İzzet Özilhan'ın yaşadığı tribün tartışmasını anlattı.

Yasemin Özilhan'ın eşi eşi İzzet Özilhan, 19 Mayıs'ta oynanan Anadolu Efes-CSKA Moskova maçında bir grup Fenerbahçeli taraftarla sözlü tartışmaya girmişti.

Yasemin Özilhan büyüyen kavgada eşini ''Sakin ol'' diyerek tutmaya çalışmış, bu anlar objektiflere yansımıştı.

Yasemin Özilhan muhabirlerin konuyla ilgili sorularını şöyle cevapladı:

''Bu, Fenerbahçe'ye karşı bir tavır değildi. Biz zaten Fenerbahçe'yi ülke takımı olduğu için destekliyoruz. Bizimki bir şahsın hakaretine karşı verilen tepkiydi. Olay çok büyümeden kapandı.''

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