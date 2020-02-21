Yasemin Özilhan bir fotoğraf için 4 saat harcıyor
Fikrini değiştirerek setlere döneceğini açıklayan Yasemin Özilhan'ın, sosyal medyaya kendini fazla kaptırdığı konuşuluyor.
Bilgen BÜLBÜL
Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve kıyafetleriyle büyük ilgi gören ünlü isim, bu durum için ciddi bir mesai harcadığı öğrenildi. Evden modacısıyla birlikte hazırladığı kombiniyle çıkan Yasemin Özilhan, belirlediği mekanlarda 3-4 saat boyunca istediği fotoğrafı yakalamaya çalışıyor. Ünlü ismin bu kadar sosyal medyaya düşkün olmasının yakın çevresini de rahatsız ettiği iddia edildi.