Yasemin Özilhan bir fotoğraf için 4 saat harcıyor

Bilgen BÜLBÜL

Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve kıyafetleriyle büyük ilgi gören ünlü isim, bu durum için ciddi bir mesai harcadığı öğrenildi. Evden modacısıyla birlikte hazırladığı kombiniyle çıkan Yasemin Özilhan, belirlediği mekanlarda 3-4 saat boyunca istediği fotoğrafı yakalamaya çalışıyor. Ünlü ismin bu kadar sosyal medyaya düşkün olmasının yakın çevresini de rahatsız ettiği iddia edildi.