Yasemin Kay Allen sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun zamandır uzun zamandır bir sapık tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu ve isyan etti.
Sapığın mesajlarını Twitter hesabından paylaşan Yasemin Kay Allen, "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır. Engelledim ama her gün mesaj atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim." dedi.