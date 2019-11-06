Yasemin Allen kimdir? Sapığı ifşa etti..

Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Allen, uzun zamandır bir sapık tarafından tecavüz tehdit edildiğini ve bu kişiden mailler aldığını öne sürerek ifşada bulundu. Sapığını ifşa eden Yasemin Kay Allen'a takipçileri, 'Engelle gitsin' diyerek tavsiyede bulundu. Haberi görenler Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında? merak ediyor.İşte hayatı..

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Yasemin Allen tam adıyla Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

KARİYERİ

Allen, 2008'de yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı.

Allen,Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

Yasemin Allen, son olarak Rus ajanı'Katrina Zarkova' rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde yer alıyor.