Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan kimdir?

“Yasemin Ergene Özilhan kimdir?” sorusu araştırılıyor. Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan kimdir? Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan sevilen isim son günlerde çok konuşulan diziler arasında yer alan Mucize Doktor’un fragmanında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosunda uzun süre yer alıp almadığı merak konusu. İşte Sevilen oyuncu ile ilgili merak edilenler…

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene Özilhan Hamburg’da 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi popüler komedi ve dram dizilerinde rol almış olan Almanya doğumlu Türk oyuncu.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene ile evlenip onu sosyetenin gözdesi yapan İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi. İzzet Özilhan, Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. 27 Ağustos 1981 doğumlu olan İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.