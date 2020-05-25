25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:59 | Son Güncelleme:
Yasemin Allen'den samimi açıklama: Erkeksi tarzım var
İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu Yasemin Allen, erkeksi tarzı olduğunu söyleyip, zaman zaman erkek arkadaşı Jonny Grant'ın eşyalarını giydiğini açıkladı.
Burcu Esmersoy'la Instagram'da yaptığı canlı yayında dikkat çekici açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen, erkeksi bir tarzı olduğunu söyledi.
“TOPUKLU AYAKKABIYLA YÜRÜMEYİ BECEREMEM"
Erkek arkadaşı Jonny Grant’ın kotlarını giydiğini söyleyen güzel oyuncu, “Boy friend kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım.” dedi.