Yasemin Allen'den samimi açıklama: Erkeksi tarzım var

Burcu Esmersoy'la Instagram'da yaptığı canlı yayında dikkat çekici açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen, erkeksi bir tarzı olduğunu söyledi.

“TOPUKLU AYAKKABIYLA YÜRÜMEYİ BECEREMEM"

Erkek arkadaşı Jonny Grant’ın kotlarını giydiğini söyleyen güzel oyuncu, “Boy friend kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım.” dedi.