17 Eylül 2020 Perşembe 18:00 | Son Güncelleme:
Yaşar İpek'ten boşanan Seren Serengil'den ilk açıklama
Ünlü sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek bugün görülen duruşma ile evliliklerini noktaladı. Serengil'den boşanma sonrası ilk paylaşım geldi.
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, 2018 yılında Fransa tatilinde evlendiği şarkıcı Yaşar İpek ile bugün boşandı. Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.
SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM
Boşanmanın ardından Seren Serengil Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Serengil, köpekleriyle paylaştığı kareye "Yola çocuklarımla devam... Hayırlısı olsun" notunu düştü.