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  3. Yaşar İpek'ten ayrılan Seren Serengil ilk kez konuştu: Düşmanlarım bana hayran

Yaşar İpek'ten ayrılan Seren Serengil ilk kez konuştu: Düşmanlarım bana hayran

Yaşar İpek'ten ayrılan Seren Serengil ilk kez konuştu: Düşmanlarım bana hayran

Şarkıcı Yaşar İpek'le 15 ay süren evliliği olaylı şekilde biten Seren Serengil ilk kez konuştu.

Güzel şarkıcı, zor günler geçirdiği dönemde Hülya Avşar'ın kendisini arayarak ‘Bunlar çok başarılı olduğun için başına geliyor. Bu hep böyle oldu, kıskanılacaksın ve seni çekemeyecekler’ dediğini anlattı. Boşanmasının ardında İpek'in ailesinin olduğunu iddia eden Serengil, “Bana karşı düşmanlıklarının altında benim gibi olmak istemeleri ve olamamaları var. Düşmanlarım bana hayran, beni taklit etmeye çalışan tipler” diye konuştu.

YİNE SEVECEĞİM

Yaşar İpek önceki gece Asmalımescit'te sahne aldı. “Aşka kendimi kapatmadım” diyen şarkıcı, “Yine aşık olacağım, yine seveceğim ve sevileceğim. Evlilik için daha temkinli davranacağım” dedi.


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