Yaşar İpek'siz kontrol Seren Serengil'in takipçilerini kızdırdı

Seren Serengil önceki gün, doktor kontrolünden ultrason görüntülerini paylaştı. “Allah’ıma şükürler olsun kesemizi gördük” diyen Serengil, “Ağlamayacağım diyorum ama hep ağlıyorum. Çok mutluyum şu an. 2 Eylül’de kalp atışını duyacakmışız” ifadelerini kullandı. Doktora arkadaşlarıyla geldiğini söyleyen Serengil onlarla çekilen fotoğrafı yayınlayarak ‘Tek başıma gelmeye cesaret edemezdim, kötü bir sonuç olabilir diye... Beni yalnız bırakmadılar’ dedi. Bunu görenler, Yaşar İpek’in hamile eşinin yanında olmamasını kınadı.

Tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamilelik haberini duyuran Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanacağı idida ediliyordu