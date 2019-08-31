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  3. Yaşar İpek'in çıkışının ardından Seren Serengil darp raporunu paylaştı

Yaşar İpek'in çıkışının ardından Seren Serengil darp raporunu paylaştı

Yaşar İpek'in çıkışının ardından Seren Serengil darp raporunu paylaştı

Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek, eşinin şiddet iddialarını yalanlamış ve Serengil'e ateş püskürmüştü. Yalanlama açıklamasının ardından Seren Serengil, darp raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında sular durulmuyor. Günlerdir sosyal medyadan birbirlerine suçlamalarda bulunan ikiliden yeni hamleler geldi. Yaşar İpek, "Madem sana şiddet uyguluyordum neden her anımızı paylaştın? Çıplak videolarım çıkacak mı Seren? Beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren?" sözlerini paylaşarak hamile eşi Seren Serengil'e yüklendi.

DARP RAPORUNU PAYLAŞTI

Bu sözlere dayanamayan Seren Serengil, 9 Eylül 2018 tarihinde hastaneden aldığı darp raporunu Instagram hesabından yayınladı. İşte o rapor:

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