Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi kimdir? Yaşar İpek ve Seren Serengil ayrıldı mı?

Yaşar İpek ve Seren Serengil’in ayrılık haberlerinin ardından sevenleri bu iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorlardı. Seren Serengil, Yaşar İpek’in ailesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seren Serengil “Gülben Ergen’le yanak yanağa fotoğraflar koyuyorlar altına da Yaşar'ın annesi 'Allah sizi şeytanlardan korusun yazıyor' o şeytan da benim...” dedi.

YAŞAR İPEK’İN ANNESİ ve KIZ KARDEŞİ KİMDİR?

Yaşar İpek'in annesi Fatoş İpek, kız kardeşi Eylem Şafak İpek'tir.

Fatoş İpek ve Eylem Şafak İpek nişana katılmayacaklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.

YAŞAR İPEK VE SEREN SERENGİL AYRILDI MI?

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Seren Serengil ve Yaşar İpek'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaşar İpek'in Seren Serengil'i darp ettiği iddiaları bugün magazin sayfalarında yer alırken, Serengil'in Yaşar'a boşanma davası açtığı ortaya çıktı.