Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor? Yağmur Sarnıç kimdir?

Sunucu Seren Serengil'in darp edildiğini iddia ederek boşanma davası açtığı ve "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek şikayetçi olduğu Yaşar İpek'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İpek'in, futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği öne sürüldü.

'TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR' İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre; Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlilik yapan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde ise Emre Aşık ile sancılı bir boşanma sürecinden geçiyor.