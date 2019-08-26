Yaşar İpek ile boşanacağı iddia edilen Seren Serengil'den 'büyü' iddiası

Tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamilelik haberini duyuran ünlü sunucu Seren Serengil'in, Yaşar İpek ile boşanacağı idida edilmişti. Önceki gün de doktor kontrolünden ultrason görüntülerini paylaşan ve yanında eşinin olmadığı görülen Serengil, sosyal medyadan yaptığı son yorum ile dikkatleri üzerine çekti.

"BİZİM EVE BÜYÜ YAPILMIŞ"

Seren Serengil, sosyal medyada gördüğü bir paylaşımın altna, "Bizim eve büyü yapılmış hiç inanmazdım ama 4 gün önce bulduk. Eşimle ayrılalım diye yapılmış. İçindekileri hocaya okuttuk. Bu nasıl bozulur hiç anlamıyorum çünkü" dedi. Ünlü sunucunun bu yorumu ayrılık iddialarını güçlendirdi.