Yaşar İpek hapse girdi! 'İlişki başladığı yerde bitti...'

Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsini talep etmişti. İpek, mahkemenin Serengil’e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil’in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

3 GÜN HAPİS YATACAK

Bu karar üzerine Yaşar İpek, bugün itibariyle cezaevine girdi. İpek, üç gün yattıktan sonra cuma günü özgürlüğüne kavuşacak. Ayrıca Yaşar İpek, daha önce de askeri ceza alarak 40 gün hapis yatmıştı.

"AŞKIMIZ HAPİSLE BAŞLAMIŞTI HAPİSLE BİTTİ"

İpek, hapse girmeden önce adliye sarayının önünde yaptığı basın açıklamasında ise şöyle konuştu: "Kader, hepiniz şahitsiniz bundan 15-16 ay önce Gülben Ergen’in ceza yasağını çiğnediği için cezaevine girmişti o süreçte çok üzüldüm ve elini tuttum ve sonuç ilişki başladığı yerde bitti. Benim burada bulunma sebebim Seren Serengil’e fiziksel şiddet uygulamam değil, hakkımda bir sürü iftiralar ortaya atıldı. Tarafıma atılan itirafları yanıtlamak adına bir programa katıldım ve burada kendimi anlattım onunla ilgili herhangi bir laf sarf etmedim ancak bu görüntüleri bana karşı kullandılar ve sanki ona bir şey demişçesine hakkımda hapis kararı çıkarttılar. Birlikte yaşadığımız evin her yeri kameraydı köpeklerinden dolayı… Ancak her ne hikmetse sürekli olarak FETÖ’cü gibi bantlarım ortaya çıkıyor. 20 yıldır bu işi bu sanatı yapıyorum, insanlar beni ne zaman bir kadını döverken gördü. Allah herkese vicdan rahatlığı versin benim vicdanım çok rahat… Bugün olduğumuz nokta yok…"