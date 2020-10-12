Yaşar İpek ameliyat oldu!

Sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından veren Yaşar İpek, "Bel Fıtığı ameliyatım çok başarılı geçti. Şarkılarımı bu yüzden bekletiyordum şimdi işimin başına dönüyor sizinle paylaşmaya can atıyorum... Hafta sonu Ankara’da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.’