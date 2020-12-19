Bu akşam saat 21:00'da Teve2 ekranlarında yayınlanacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi 2017 yılı yapımı. Film dramatik komedi türünde olup yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor. Tüm dizi takipçileri Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor. Yaşamak Güzel Şey’in çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapıldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı'nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor.

İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.