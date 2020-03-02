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  3. Yasak Elma'ya flaş transfer! Eda Ece'nin Yıldız karakterine partner olacak

Yasak Elma'ya flaş transfer! Eda Ece'nin Yıldız karakterine partner olacak

Yasak Elma'ya flaş transfer! Eda Ece'nin Yıldız karakterine partner olacak

Yasak Elma dizisine flaş bir transfer yapıldı. Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız karakterine partner olarak gelecek olan oyuncunun, dizinin seyrini değiştireceği öğrenildi.

Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı. Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan’ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma’dan yana kullandığı ortaya çıktı. Gökhan Alkan, Eda Ece’nin partneri olarak seyirci karşısına çıkacak. 


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