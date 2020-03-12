Yasak Elma'ya dengeleri değiştirecek bir transfer daha!

Başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı, Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'ya geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan katılmış, hayat verdiği Kerim karakterinin neler yapacağı konusunda merak yaratmıştı.

CAN NERGİS DE YASAK ELMA'DA

Gökhan Alkan'ın ardından şimdi de Can Nergis kadroya dahil oluyor. Daha önce Paşa Gönlüm, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulamaz, Anne ve Börü gibi dizilerde yer alan oyuncu dizide Mert karakterini canlandıracak.

CAN NERGİS KİMDİR?

Diziseverlerin yakından tanıdığı Can Nergis son olarak 'Börü' dizisindeki rolü ile hatırlanıyor. Oyunculuktan önce modellik yapan Can Nergis, uzun yıllar Uzak Doğu ülkelerinde yaşadı. İşte, son dönemin popüler isimlerinden Can Nergis hakkında detaylar...

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.