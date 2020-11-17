Yasak Elma'ya bomba transfer! Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan Yasak Elma kadrosunda

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’ya efsane dizi Aşkı Memnu’dan bomba transfer yapıldı. Aşkı Memnu dizisinin unutulmaz ismi artık Bihter ve Firdevs yerine Yasak Elma’da Şahika, Ender ve Yıldız’a yardımcı olacak.

Daha önce Aşk-ı Memnu dizisinde hizmetçi Katya karakteriyle karşımıza çıkan Ufuk Kaplan; bu kez de "Yasak Elma" dizisinde hizmetçi Doris karakteriyle seyircisi ile buluşacak.

48 yaşındaki güzel oyuncu Gölgedekiler, Hayat Dediğin, Bizim Okul, Yaseminli Yuva, Nuri, Kirli Oyunlar, Albatros'un Yolculuğu, Aşk-ı Memnu, Suna, Yağmurdan Sonra, Doktorlar, Tadımız Kaçmasın, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut adlı yapımlarda görev aldı.