Yasak Elma'nın yıldızları Şevval Sam ve Eda Ece Sadakatsiz setinde!

Eda Ece ve Şevval Sam’dan Sadakatsiz dizisinin setine ziyaret! Pazartesi akşamları Fox Tv’de yayınlanan Yasak Elma’nın başarılı oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece Kanal D’nin iddialı yapımı Sadakatsiz dizisin setini gitti. Sam, Ünlü Futbolu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin’in oyunculuk heyecanını yaşadı.



Eda Ece, Şevval Sam ile gittiği ziyaretin fotoğrafların sosyal medya hesabından paylaştı. Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz’de üçkağıtçı, dolandırıcı bir karakter olan Selçuk’a hayat veriyor. Yasak Elma dizisinin ilk 3 sezon yönetmenliğini üstlenen Neslihan Yeşilyurt şimdilerde Sadakatsiz dizisi yönetmenliğini yapıyor.

Yönetmen Yeşilyurt ile Eda Ece ve Şevval Sam’ın dostluklarını da iki oyuncunun sosyal medya hesaplarını takip edenler yakından biliyor. Sadece sette değil, özel hayatlarında da görüşen ve samimi olan yönetmen ve oyuncular, Yasak Elma’dan sonra bu kez Sadakatsiz setinde buluştular.