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  • Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı!
13 Ekim 2020 Salı 16:43 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı!

Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı!

Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi uzun süre önce sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Türkay, kalbini Erdem Özün'e kaptırdı.

Alper Potuk'la ilişkisi evliliğe doğru giderken sona eren Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Oyuncu, kalbini Erdem Özün'e kaptırdı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Özün, Türkay'la paylaştığı bu kareyi hemen silip hesabını gizledi.

İş adamıyla ilişkisini sır gibi saklayan Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. Bu arada Türkay 30, Özün ise 34 yaşında...

AŞKINI GİZLİ TUTUYOR

Birkaç gündür İngiltere'de Erdem Özün'le gezen Türkay, Instagram'da aşkıyla paylaşım yapmaktan kaçınıyor.

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