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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davasında flaş karar!

Yasak Elma'nın yıldızı Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davasında flaş karar!

Yasak Elma'nın yıldızı Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davasında flaş karar!

Yasak Elma dizisinin yıldızı Talat Bulut, ünlü sunucu Ece Erken'e 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. O dava önceki gün sonuçlandı.

Yasak Elma adlı dizide rol alan ünlü oyuncunun kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilmiş ancak savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Takipsizlik kararının ardından Bulut, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ‘tacizci aktör’ olarak lanse ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır devam eden karar duruşmasına taraflar katılmadı. Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Talat Bulut’un 100 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti.


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