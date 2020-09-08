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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı
08 Eylül 2020 Salı 13:44 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteri ile gündemden düşmeyen Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız halini paylaştı.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, makyajsız halini Instagram hesabından yayınladı. Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender rolüyle gündemden düşmeyen Şevval Sam sıfır makyaj pozu ile şaşkına çevirdi.

Şevval Sam makyajsız haliyle şaşırttı

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