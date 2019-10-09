Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade'nin zor anları! Kaçayım derken...
Yasak Elma dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade, önceki gün Maçka’daki spor salonunda objektiflere yansıdı.
Salondan çıkacağı esnada dışarda gazetecilerin beklediği haberini alan Nesrin Cavadzade, yan kapıya yöneldi. Ağaçların altından geçerek izini kaybettirmeye çabalayan Cavadzade, eşofmanı dallara takılınca zor anlar yaşadı.
O kaostan kurtulunca gülmeye başlayan ünlü oyuncu, muhabirlere dönüp şöyle dedi: “Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu.”