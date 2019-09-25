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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade'den eleştirilere yanıt

Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade'den eleştirilere yanıt

Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade'den eleştirilere yanıt

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada kendisine dış görünüşüyle ilgili takipçilerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Bizim Hikaye dizisinin ardından Yasak Elma'ya transfer olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Cavadzade, kaşlarına ve kilosuna gelen eleştirilere paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt verdi.

'HEPİNİZE BİR HABERİM VAR...'

Nesrin Cavadzade, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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