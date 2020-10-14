Yasak Elma'nın yıldızı Gökhan Alkan'dan ailesine milyonluk jest

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen oyuncu Gökhan Alkan, karantina döneminde uzak kaldığı babaannesi ve dedesini kendi mahallesine yerleştiriyor. Hürriyet'in haberine göre; Corona virüs nedeniyle onları aylarca göremeyen Alkan, babaannesi ve dedesine kendi oturduğu Bağdat Caddesi’nden 1,5 milyon TL değerinde ev aldı.

Büyüklerini kendisine yakın bir eve yerleştirmek isteyen oyuncu, şimdilerde evin tadilatıyla uğraşıyor. Evi komple elden geçirip yenileten Alkan, tüm tadilat işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Dizi çekimlerinden arta kalan tüm zamanını buraya ayıran ünlü oyuncu, kış gelmeden babaannesi ve dedesini yeni evlerine yerleştirmek istiyor.