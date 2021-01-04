Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye Arap hayranından anlamlı hediye... Profil fotoğrafı yaptı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor. Yılbaşı için kendisine hayranları ve çeşitli markaların gönderdiği hediyeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bir hediyeyi çok beğendi.

Suudi Arabistan'dan bir hayranı tarafından gönderilen resmi paylaşan Eda Ece, 'Aldığım en güzel hediye Suudi Arabistan'dan geldi. Çok teşekkür ederim, beni duygulandırdınız ' notuyla hikaye bölümüne ekleme yaptı.

Resimde, sahiplendiği kedi ve köpeği ile yer alan Eda Ece, çok beğendiği resmi kısa bir süre sonra Instagram hesabında profil resmi yaptı.