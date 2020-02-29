Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin panik gecesi! Yardımına polisler yetişti

Ünlü oyuncu Eda Ece, önceki gün sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir’de bulunan Anipoli Hayvan Hastanesi’nden çıkarken objektiflere takıldı. Bir arabanın çarptığı sokak köpeğini polislerin de yardımıyla hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Ece,olayı şöyle anlattı: "Setten çıkmış eve dönüyordum. Bir aracın köpeğe çarptığını gördüm. Allah’tan yolda bir de polis arabası vardı. Polis abilerle beraber köpeği buraya getirdik. Hemen müdahale ettiler. Sabah kırıklarına bakıp gerekiyorsa operasyon yapacaklar.”

NEDEN HAYVAN AMBULANSI YOK?

Ayrıca oyuncu, kaza yerinde köpeği almaya gelecek araç bulamayınca sinirlendiğini belirterek, “Polis abiler önce belediyeyi aradı, ancak çok geç olduğu için köpeği almaya gelecek araç bulamadılar. Ben de özel klinikleri aradım, ‘Aracımız yok’ dediler. Neden ülkemizde 7/24 çalışan bir hayvan ambulansı yok?” dedi.