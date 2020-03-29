Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin karantina pozu şaşırttı! 'Sen bu kadar zayıf mıydın?'

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ve sevilen oyuncu Eda Ece son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde kalmayı başarıyor. Eda Ece geçtiğimiz günlerde kendisini karantinaya aldığını duyurmuş ve Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapmıştı.

Eda Ece, dün yaptığı paylaşımında kendi saçlarıyla ve fit haliyle bir pozunu paylaştı. Koronavirüs salgınının geçmesinin ardından planını anlatan oyuncu, “Corona geçsin, kendi saçlarımla bir ajan oynayayım, ama komik” diyerek gülümsetti.



Ünlü oyuncunun fit halini gören takipçileri ise bir hayli şaşırdı. Bir hayranı, “Sen bu kadar zayıf mıydın” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Kimi takipçiler ise dizide kötü giydirildiği için kilolu gözüktüğü yolunda yorumda bulundu.